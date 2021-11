In dolce attesa Zoe Cristofoli è ancora più bella. Gambe da sogno ed una luce magica mai vista prima. Pioggia di like

Cambia la vita per Zoe Cristofoli e anche le inquadrature. L’influencer da un milione di follower ha impresso una piega nuova e diversa alla sua esistenza e anche se la conferma è arrivata solo una settimana fa, i più attenti avevano già capito tutto.

Lei ed il compagno, Theo Hernandez, diventeranno genitori. Giovani e super famosi, si sono lasciati e ripresi mille volte ma ora hanno deciso di fare sul serio. Il terzino del Milan è finalmente guarito dal Covid e ora può occuparsi della sua compagna che è in dolce attesa. E così addio a pance di fuori, scollature e pose piuttosto spinte. Nonostante questo Zoe però continua a far sentire la sua presenza su Instagram con bellezza e sensualità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Mamacitaaaa” Elisa De Panicis solo in intimo, inquadratura pericolosa tra pizzi e forme sinuose – FOTO

Zoe Cristofoli magica, dea in versione sportiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Sei il sole dopo tanta pioggia”, Federica Masolin lo stacco di coscia è pazzesco, la mini è una bomba – FOTO

Punta tutto sulle gambe Zoe Cristofoli ora che è pronta a diventare mamma. Ha messo da parte gli scatti più calienti scegliendo una linea decisamente più easy e soft. E la scelta è comprensibile.

Ma per lei il successo ed il favore del pubblico non si fermano. Piace anche in questa nuova versione l’influencer, fatta di look sempre glamour e che non passano inosservati.

Anche se in versione sporty-chic la compagna di Theo Hernandez fa il pieno di like in pochissimo tempo. Vestitino di lana molto corto, bomber nero e scarponi bianchi oltre la caviglia, slacciati. Appoggiata ad una porta in legno, la Cristofoli prima guarda tutti e poi si gira dal lato.

Tra lo sguardo che ti ammalia e le gambe che si fanno guardare a tutti i costi, gli occhi non si staccano da lei.

Abbronzate e piene di tatuaggi, le gambe senza calze conquistano e diventano protagoniste della scena. “Bellezza straripante” le dice uno dei suoi follower e c’è chi già chiede se il pancino sta crescendo.