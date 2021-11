“Bella bomba che hai tirato”. Adriana Volpe: un inizio settimana stuzzicarello. L’opinionista del “GF Vip” sulla bocca di tutti – FOTO

Adriana Volpe sta portando avanti magistralmente il suo impegno come opinionista del “Grande Fratello Vip”. L’insinuazione su un concorrente è stata un vero scoop

Il “Grande Fratello Vip” rappresenta una vera e propria occasione di rilancio per la capace presentatrice Adriana Volpe. Dopo il suo allontanamento da casa Rai e le controversie avute con il collega Giancarlo Magalli, è stata molto apprezzata la sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia nella quarta edizione del programma dedicato ai personaggi celebri.

Non ha completato il suo percorso decidendo di lasciare la competizione volontariamente a causa di motivi familiari seri, tuttavia è stata riaccolta tra le braccia del conduttore Alfonso Signorini, passando dal ruolo di concorrente a quello di tagliente e opportuna opinionista nella sesta stagione attualmente in onda. Non è mai rimasta con la mani in mano; l’intervallo di tempo è stato riempito con la conduzione del programma “Ogni mattina” su Tv8.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Fa le stesse cose che faceva Fabrizio” Stella Frizzi e la stessa dote del suo papà. La FOTO

Adriana Volpe: l’insinuazione su Alex Belli ha ottenuto conferma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Adriana Volpe sta svolgendo perfettamente il suo compito nel team del “Grande Fratello Vip” – sesta edizione. Nel corso dell’ultima puntata del reality ha sganciato una notizia bomba che ha destato clamore negli spettatori di Canale 5.

L’indiscrezione riguarda il concorrente Alex Belli, conosciuto per la sua prova d’attore nella soap opera “Centovetrine”. Era noto che l’uomo fosse sposato con la collega venezuelana Delia Duran. Adriana Volpe ha voluto indagare maggiormente sulla natura del loro rapporto e scoprire se fosse vera la diceria che Belli fosse in realtà ancora coniugato con Katarina Raniakova, sua ex moglie. Anzi, attuale moglie: a quanto pare l’attore non avrebbe mai divorziato e il matrimonio con la Duran non è valido a livello giuridico.

“Io e Delia siamo fidanzati da tre anni, lo scorso 26 giugno ci siamo scambiati delle promesse sulla parola. Non ci siamo ancora potuti sposare ufficialmente, ma le carte del divorzio con Katarina sono tutte pronte” – si è difeso il concorrente del “Grande Fratello Vip”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Uomini e Donne”, tragico lutto: il cordoglio sui social

“Anche stasera hai tirato una bella ‘bomba’ della serie la signora Fletcher te spiccia casa” – a scrivere questa frase tra i commenti su Instagram della Volpe è Marcello Cirillo.

Com’è noto il cantante e conduttore televisivo è stato coinvolto nelle polemiche sorte nella trasmissione “I fatti vostri”, schierandosi sempre a favore di Adriana Volpe con la quale porta avanti ancora oggi una tenera e solida amicizia.