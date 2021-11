Alessia Marcuzzi non smette mai di stupire il web con i suoi post sui social, le sue foto? Un mix tra bellezza e ironia

Alessia Marcuzzi è una dei vip più conosciuti e seguiti negli ultimi tempi. I suoi numerosi lavori in televisione l’hanno resa un personaggio noto e in tanti ancora si chiedono se mai farà ritorno sul piccolo schermo.

Quest’anno, infatti, ha salutato i suoi colleghi e l’azienda per cui ha lavorato per molto tempo, dedicandosi interamente ai social e ai suoi brand. Avrà fatto la scelta giusta?

Alessia Marcuzzi, body da urlo e lato A in vista – FOTO

Seguita da più di cinque milioni di follower, Alessia Marcuzzi non perde occasione di condividere con loro alcuni momenti delle sue giornate. Nonostante sembra aver detto addio alla televisione, non rinuncia ad interagire con il pubblico che da anni la ammira e la supporta.

L’ex conduttrice di “Le Iene” riesce sempre ad essere ottimista, solare ed ironica con i fan che la seguono. L’ultimo post lo conferma. Ha sfoggiato uno scatto dove si mostra con un body maculato dalla scollatura esagerata. E’ un selfie davanti allo specchio in camera da letto.

“Quando ci facciamo il selfie allo specchio, vuol dire che e’ la giornata “si, oggi me sento che me piaccio… e quindi lo vojo fa sapé a tutti!”. Ha scritto come didascalia.

Lo scatto è diventato virale e il pubblico non ha potuto fare a meno di lasciare qualche commento come: “Sei uno spettacolo tutti i giorni” e poi ancora “Stupenda”. Altri aggiungono: “Hai due metri di coscia” e “Sei più bella di venti anni fa”.

Passano gli anni ma Alessia Marcuzzi si fa sempre più bella e sensuale. La sua semplicità e genuinità l’hanno resa unica ed il web non può fare altro che ammirarla e sostenerla in ogni situazione. Il desiderio più grande del pubblico? Rivederla alla guida di “Le Iene”.