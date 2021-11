“Amici 21”, una frase scatena la bufera nella scuola: insegnante furiosa

Bufera ad Amici di Maria De Filippi: la docente Alessandra Celentano ha radunato tutti i ballerini e ha informato loro di doverli mettere al corrente di un po’ di cose

Alessandra Celentano, durante il daytime di Amici andato in onda oggi pomeriggio su Canale Cinque, ha chiesto di vedere i ballerini della scuola. Tutto è cominciato quando Guido, uno degli ultimi arrivati, si è lamentato in casetta perché non gli piace come sta proseguendo il suo percorso nella scuola e qui ha espresso la sua volontà di parlare con la docente. Alessandra non si è fatta attendere e così ha richiesto la presenza di tutti in sala prove, dove ha avuto una discussione con il ballerino.

Alessandra Celentano furiosa per la frase ad Amici 21: “Andatevene tutti”

Alessandra ha ricordato a Guido che Amici non è affatto una esperienza facile, che bisogna lavorare duro e che nessuno li obbliga a stare lì, ma soprattutto essendo un programma che va in onda da tantissimi anni, avrebbero dovuto sapere a cosa sarebbero andati incontro quando hanno deciso di partecipare. Ad infastidirla in particolar modo è stata una frase che ha detto Mattia a Guido, durante un confronto avuto per alleviare un po’ la sua tensione. Il ragazzo ha consolato l’amico dicendogli che certe critiche vengono fatte soltanto perché è questo il meccanismo della televisione. L’accusa che potrebbe essere tutto falso ha toccato molto la Celentano, che ha invitato i ragazzi ad abbandonare la scuola se questo è davvero il loro pensiero.

In conclusione, la Celentano ha chiesto ai ragazzi di tornare in casetta e di riflettere bene sulle sue parole. Guido ha promesso che cercherà di impegnarsi di più.