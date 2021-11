Ha vinto il programma dieci anni fa e da allora ne ha fatta di strada, tanti brani pubblicati e amicizie coltivate che lo hanno formato come professionista.

Forse in molti lo ricorderanno, ha partecipato nel 2006 al “Festival di Sanremo” nella categoria giovani con il brano ‘Davvero’ che ha anticipato l’uscita del primo album “Virginio”. Nel 2011 ha vinto poi la decima edizione di “Amici di Maria De Filippi” avendo la meglio sulla cantante e amica Annalisa Scarrone arrivata alla medaglia d’argento in finale.

Parliamo di Virginio Simonelli, cantante e cantautore, che abbiamo visto anche alla penultima edizione di “Tale e Quale Show” dove si è classificato secondo, e lo rivedremo presto, il 19 novembre, sempre su Rai 1 per una puntata speciale dello show canoro.

Intervistato dal settimanale Visto, il giovane classe 1985, ha svelato cosa si cela dietro il suo lavoro e che rapporto ha con una celebre cantante della musica italiana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Charlene rientra a Monaco: la verità sulla separazione dal marito

Virginio ammette tutto: “Il mio lavoro dietro le quinte è tutto in salita…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓐𝓶𝓲𝓬𝓲 🜲 𝓢𝓽𝓸𝓻𝔂 (@amicistory_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il gioiello più prezioso”, Rocío Muñoz Morales nuda sul letto: indossa solo da una collana. Femme fatale crudele – FOTO

Non è uno dei cantanti più conosciuti al momento in Italia ma lui continua a muoversi dietro le quinte del settore musicale scrivendo brani per moltissimi colleghi affermati e stimati. Nel 2012, ad esempio, è stato autore con Francesca Michielin, su musiche di Elisa, del brano ‘Riflessi di me’, interpretato dalla stessa Michielin.

Stessa storia anche nel 2013 quando musica i testi scritti insieme a Laura Pausini di ‘Limpido’ (cantato assieme a Kylie Minogue) e ‘Dove resto solo io’. Ecco cosa ha svelato Virginio recentemente intervistato:

“(Negli ultimi anni, ndr) ho sentito il bisogno di essere concentrato su quello che mi faceva stare bene. Ho avuto delle divergenze con la mia casa discografica e quello che volevo più di tutto era continuare a fare musica nel modo in cui volevo io (…)”.

“Quando Laura Pausini e Kylie Minogue hanno scelto un mio brano che ha fatto il giro del mondo la mia strada ha preso una direzione diversa, e migliore. Io comunque non ho mai smesso di fare musica. Non a caso negli ultimi mesi è uscito ‘Brava Gente’, il mio ultimo singolo (…)”.

Poi il giovane ha confessato che ha un rapporto molto stretto con Laura:

“A Roma abitiamo vicini e ci sentiamo spesso. Non c’è un mio brano che viene pubblicato se lei non l’ha ascoltato prima. È una grande professionista, ma anche una donna divertente e molto acuta, molto molto sensibile e questa è una caratteristica che nelle persone io apprezzo molto”.