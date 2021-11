In diretta tv l’inattesa ammissione di Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio scuote il pubblico che “non si aspettava la verità”.

Uno sfogo in diretta della cantante e conduttrice Anna Tatangelo coglie alla sprovvista i telespettatori del piccolo schermo. Ospite in studio alla trasmissione “Verissimo“, diretta da Silvia Toffanin, l’artista, non senza dimostrare un evidente commozione per via dei temi trattati, ha voluto affrontare alcune delicate ed inedite questioni riguardanti il suo ex compagno di vita, il cantautore partenopeo Gigi D’Alessio.

“So che finora non ne hai mai parlato“, ha affermato con dolcezza la Toffanin di rimando alle prime constatazioni espresse di Anna. Ed alla quale lei stessa risponderà con sincerità: “No, mai“.

Anna Tatangelo sconvolgente sfogo e verità in diretta su Gigi D’Alessio – VIDEO

La conversazione, in cui la cantante dirà tutta la verità, si aprirà toccando a piè pari il tasto “dolente” della gravidanza di Denise Esposito, la nuova fidanzata ventottenne del cantautore.

“Ti faccio una domanda“, inizierà la Toffanin rivolgendosi ad Anna. “E’ vero che tu hai saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali?” “Lo abbiamo saputo… Dai giornali“. La notizia aveva difatti iniziato a rimbalzare con veemenza sui rotocalchi ed in ogni dove in rete a partire dalla metà dello scorso agosto. “E come hai reagito?“, domanderà ancora la conduttrice. “Io sono la mamma, no?“, tenterà di rispondere quanto più esaustivamente Anna. “Il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci saranno sempre. Io voglio solo la sua serenità…”

“Quindi”, Anna ha promesso che: “farà sempre tutto il possibile per vederlo sorridere”. E non vorrà infine dilungarsi oltre. “Proprio perché…”, spiegherà lei stessa con maturità “non voglio entrare in alcuni meccanismi. Come dicevo prima, a volte fermarsi, è un modo di tutelare i figli“. L’intervista dunque si chiuderà qui, con il ringraziamento della Toffanin sul finale.