Nasce la prima love story di questa edizione di ”Ballando con le stelle” e i fans non possono far passare inosservato un dettaglio…

”Ballando con le stelle” è sempre stata una trasmissione travolgente e dalla quale sono scoppiate grandi passioni, davanti agli occhi attenti delle telecamere.

Impossibile dimenticare la scintilla che scattò tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro lo scorso anno o quando Veera Kinnunen tradì il suo fidanzato e collega Stefano Oradei con l’ex calciatore di Roma e Inter Daniel Pablo Osvaldo.

Questa è stata la volta di un amatissimo protagonista di questa edizione con la sua incantevole ballerina.

Scopriamo insieme cosa è successo che ha lasciato di stucco tutti i telespettatori.

“Ballando con le stelle”: scatta il bacio tra due concorrenti

Il primo amore di questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci è già scoccato.

I protagonisti sono il motociclista Andrea Iannone e la sua ballerina Lucrezia Lando.

La coppia di ballo sembrerebbe essere diventata anche una coppia anche nella vita. E la prova inconfutabile di questo amore è stata un bacio in diretta nazionale.

Quando Andrea e Lucrezia hanno scoperto di non essere finiti allo spareggio finale, hanno esultato con un vero e proprio bacio sulle labbra.

Un amore nato sotto i riflettori e che i due non vogliono nascondere ma vivere alla luce del sole. E se Andrea Iannone è single da diverso tempo, in seguito alla fine della relazione con Belen Rodriguez e poi con Giulia De Lellis, Lucrezia Lando si è da poco lasciata con il suo collega Marco De Angelis, con il quale è stata fidanzata per oltre un anno.

Ora i telespettatori non potranno far altro che rimanere vigili sul loro rapporto e scoprire se ci saranno ulteriori evoluzioni.