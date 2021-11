Anche Barbara d’Urso oggi ha deciso di ricordare pubblicamente la caduta del muro di Berlino, avvenuta 32 anni fa.

Esattamente 32 anni fa cadeva il muro di Berlino. L’evento ha messo fine alla guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, segnando la storia del mondo e la vita di tantissime persone. Nelle ultime ore anche Barbara d’Urso ha voluto ricordare l’evento sui social, scrivendo lei stessa un post che ha poi condiviso con i suoi fans. Nessuno si sarebbe mai aspettato un intervento simile da una presentatrice di Canale 5, ma è sicuramente piacevole scoprire che oltre ai gossip c’è di più.

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso bacchetta l’ospite: “Non diciamo fesserie”. La questione è grave

Barbara D’Urso, il tweet commosso ricorda la caduta del muro di Berlino

Io quel #9novembre 1989 lo ricordo bene. Ricordo che sorrisi ascoltando la notizia al telegiornale… E mi piace dire che il muro di Berlino non è caduto, ma è stato abbattuto ❤️ pic.twitter.com/F2yl2lMdAo — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) November 9, 2021

Potrebbe interessarti leggere anche —> Mediaset, Barbara D’Urso e lo smacco a Ilary Blasi. Piersilvio Berlusconi ha deciso così

“Io quel #9novembre 1989 lo ricordo bene” ha scritto Barbara su Twitter. “Ricordo che sorrisi ascoltando la notizia al telegiornale… E mi piace dire che il muro di Berlino non è caduto, ma è stato abbattuto”. Il post di Barbara ha sorpreso i suoi tantissimi followers, che non si sono fatti attendere e le hanno regalato centinaia di likes in pochi minuti.

La caduta del muro di Berlino è effettivamente un evento impossibile da dimenticare per chi l’ha vissuto. Non solo chi si trovava in Germania quel giorno, o per chi per tanto tempo ha dovuto soffrire le conseguenze della guerra, ma anche per chi dalla comodità di casa sua ha assistito a tutto in diretta. Si tratta ovviamente di modi diversi di vivere la storia, di ricordarla, ma osservare un vip del mondo dello spettacolo dedicare attenzione a questioni più importanti del gossip quotidiano è sempre piacevole.

Purtroppo per la d’Urso le cose non stanno andando troppo bene, e il suo spazio in televisione quest’anno è stato drasticamente ridotto. I suoi fans, però, non sembrano intenzionati ad abbandonarla: che la conduttrice abbia deciso di dedicarsi ad argomenti più importanti del gossip da scandalo?