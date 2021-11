Juliana Moreira ha illuminato il web con una mise irresistibile. Il panorama è sbalorditivo, i fan sono senza fiato.

Juliana Moreira luminosa come non mai? La showgirl, modella e conduttrice ha abbagliato i social con una mise incredibile, capace di far viaggiare l’immaginazione dei fan.

39 anni, le sue curve bollenti e il suo sguardo magnetico continuano così a conquistare tutti. Di origini brasiliane, trasferitasi in Italia 2005, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a format di successo del calibro di “Paparissima” e “Colorado”.

Nel tempo ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani, tra cui quello di Edoardo Stoppa: al fianco del noto conduttore ha costruito la sua splendida famiglia che mostra spesso nei suoi social.

Tra momenti spensierati, attimi dagli allenamenti e momenti sui set, tutti i suoi scatti lasciano sempre senza fiato: l’ultimo non è da meno.

Juliana Moreira, mise mozzafiato: visione da infarto

