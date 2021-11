“Complimenti alla mamma”, Cecilia sfida Belen. A gambe aperte lo spettacolo è a luci rosse – FOTO

Cecilia Rodriguez sfida la sorella Belen e pubblica uno scatto da mozzare il fiato: la fidanzata di Moser offre agli utenti una visuale da sogno!

Solo ieri sera, Belen Rodriguez pubblicava una foto che, nel giro di pochi minuti, ha fatto girare la testa ai suoi fan. Si trattava di uno scatto in cui la showgirl, in formissima a quattro mesi dalla sua seconda gravidanza, si lasciava immortalare senza reggiseno. Con indosso una semplice tuta bianca, la fidanzata di Spinalbese ha convinto i suoi 10 milioni di fan.

Sua sorella Cecilia, che su Instagram vanta di un seguito pari a 4,4 milioni di seguaci, certamente non vuole essere da meno. Solamente qualche minuto fa, la Rodriguez ha postato una foto destinata a mettere in subbuglio gli animi dei fan: una posa così non si era mai vista…

Cecilia sfida Belen. A gambe aperte lo spettacolo è a luci rosse – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Le due sorelle più sensuali del web si sfidano a colpi di post che fanno capitolare i rispettivi followers di Instagram. Ieri sera, Belen rallegrava il lunedì dei suoi ammiratori tramite una foto che metteva in mostra le sue incantevoli grazie. Pur essendo completamente coperta dall’outfit, la Rodriguez ha fatto in modo che i suoi sostenitori immaginassero la visuale bollente sotto la maglia. Senza reggiseno, la conduttrice ha raccolto i consensi di tutti.

Quest’oggi, è toccato a sua sorella Cecilia dar prova del suo fascino disarmante. La fidanzata di Ignazio Moser, tramite un’immagine pubblicata soltanto pochi minuti fa, si è guadagnata una valanga di apprezzamenti. La modella indossa una tuta intera in jeans, il cui colore scuro esalta l’incarnato della sua pelle e valorizza al contempo la chioma bruna. Ma è la posa di Cecilia ad aver catturato le attenzioni dei fan: a gambe aperte, la più piccola delle Rodriguez è davvero irresistibile.

“Complimenti alla mamma” ha scritto un utente, rapito dalla visuale a dir poco a luci rosse. Le lodi alla bellezza di Cecilia, come si evince dai commenti, si stanno moltiplicando a vista d’occhio.