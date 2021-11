La ex velina è stata immortalata in uno scatto focoso dove mostra il seno strabordante all’interno del reggiseno succinto e davvero bollente.

Assieme a Federica Nargi è stata una delle veline più amate a “Striscia la Notizia”. Costanza Caracciolo però da quando è diventata mamma di Stella e Isabel ha cambiato decisamente vita.

Classe 1990 e dal 2017 compagna di Christian Vieri, la bellissima influencer è seguitissima come testimonial di brand per bambini anche se continua sporadicamente a fare da modella per alcuni marchi dell’alta moda, come quello per cui è stata fotografata recentemente. Vediamo lo scatto hot postato poche ore fa?

Costanza Caracciolo come non l’avete mai vista: super vamp con il seno scoperto

