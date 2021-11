Costanza Caracciolo, sublime in punta di piedi: gambe e fondoschiena in primo piano – FOTO 

Costanza Caracciolo colpisce ancora!L’ex velina in punta di piedi è semplicemente incantevole. L’outfit non occulta le forme, rendendola sublime.

Ci ha fatto innamorare ieri Costanza Caracciolo, l’ex velina seguitissima dal suo pubblico e che sa sempre come stupire. Il suo segreto è la semplicità, una ragazza acqua e sapone dal viso dolcissimo ma che non le manda a dire se qualcuno offende il marito – come capitato tempo fa proprio su Instagram – ma sempre col massimo garbo.

Costanza non è certamente solo dolcezza; il fisico armonioso le permette di stare bene con qualsiasi cosa indossi, senza rinunciare a quel pizzico di sensualità che funge da cornice e che la rende ancora più unica. Come abbiamo anticipato, ieri il mini dress total black ha fatto impazzire il web ma attenzione…anche oggi non è da meno.

Costanza Caracciolo in punta di piedi sfoggia senza esitazione la sua bellezza

