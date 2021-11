Elettra Lamborghini non rinuncia a seguire uno dei suoi programmi preferiti e lo fa in ogni occasione, anche nelle situazioni più assurde

Divertente, accattivante, seducente e ironica. Elettra Lamborghini è una forza della natura che con il suo modo di fare e la sua risata contagiosa ha attirato l’attenzione di molte persone fino a conquistare milioni di fan.

E’ la regina del twerking, il ballo che con lei è diventato virale. Le sue canzoni sono orecchiabili e nessuno può fare a meno di ascoltarle.

Elettra Lamborghini, il suo gesto lascia il web senza parole – FOTO

Elettra Lamborghini è un’amante dei tatuaggi anche se ha deciso di toglierne qualcuno che non le sta più a genio. Così durante una delle sedute di rimozione, non perde occasione di seguire in streaming uno dei suoi programmi preferiti, il “Grande fratello vip”.

Per condividere il momento con i fan, la cantante immortala la situazione con una foto e la posta sui social come storia. Sullo schermo del telefono si notano Manuel Bortuzzo e Lulù.

Nonostante la Lamborghini abbia detto più volte di non voler più fare l’opinionista dopo l’esperienza dell’“Isola dei famosi”, chissà se ha cambiato idea e in un futuro il pubblico se la ritrova nello studio del reality di Alfonso Signorini?

Per il momento ha altro a cui pensare, tra book fotografici e progetti musicali. Pistolero la scorsa estate è stata un successo e ancora oggi è una delle canzoni più ascoltate.

Elettra Lamborghini sta vivendo uno dei momenti più sereni e floridi della sua vita, anche il matrimonio va a gonfie vele e tutto sembra procedere nel modo giusto. La ricca ereditiera si sta costruendo un futuro unico e inimitabile grazie alla sua determinazione, intraprendenza e voglia di mettersi in gioco.