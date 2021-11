“Sei sul mercato?”, fan in delirio di fronte a Belen: la FOTO da censura senza reggiseno

Belen Rodriguez, l’ultima foto apparsa su Instagram ha scatenato il delirio tra i fan: senza reggiseno, la modella è una visione celestiale

La crisi tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sta seriamente preoccupando i fan della modella. La showgirl argentina, che ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marie solamente quattro mesi fa, sarebbe già ai ferri corti con il 26enne che le aveva rubato il cuore. Le indiscrezioni parlano addirittura dell’abbandono, da parte del fotografo, della casa milanese in cui la modella risiede. Tuttavia l’argentina, che non sembra mai perdersi d’animo, sui social appare sempre in ottima forma. Nell’ultima foto condivisa tramite Instagram, c’è chi le ha fatto notare un dettaglio davvero bollente…

Fan in delirio di fronte a Belen: la FOTO da censura senza reggiseno

