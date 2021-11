“GF Vip 6”. Manuel Bortuzzo sembra essere al centro di una nuova polemica. Archiaviata quella con Alex Belli, adesso è il turno di Lulù Selassié. Lo difendono i genitori

Manuel Bortuzzo, concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, è sicuramente uno dei candidati più gettonati nel raggiungimento del gradino più alto del podio a conclusione del popolare reality.

Molto apprezzato dal pubblico e stimato dai compagni di gara, è stato suo malgrado al centro di alcune polemiche nel corso delle ultime settimane. La prima riguarda un’infelice battuta pronunciata da Alex Belli, attore conosciuto per il suo impegno nella soap opera “Centovetrine”, riferita alla condizione del nuotatore costretto su una sedia a rotelle. A difenderlo è intervenuto il padre attraverso i suoi canali social. La vicenda si è conclusa con un’assoluzione di Belli da parte dello stesso Manuel Bortuzzo il quale ha dichiarato di essere il primo a voler ironizzare sulla sua situazione, cercando di portare nella sua vita normalità e leggerezza. (Per saperne di più, clicca link in basso).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “GF Vip”. La battutaccia di Alex Belli su Manuel Bortuzzo ha avuto la replica che meritava. Le parole del padre del nuotatore

“Gf Vip 6”. L’intervento della madre di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassiè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo Fanpage 🌊 (@needmanuelbortuzzo)

Le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia hanno portato a un forte avvicinamento tra due concorrenti: Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù Selassiè.

Com’è tristemente noto, il giovane nuotatore è stato raggiunto da un colpo di pistola durante una sparatoria nella periferia di Roma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Questa tragedia lo ha lasciato paralizzato a causa di una lesione al midollo. La sua vita e quella della sua famiglia sono state inevitabilmente compromesse e i genitori del ragazzo hanno nei suoi confronti un atteggiamento molto protettivo che si evince anche dalle parole di difesa pronunciate in diverse occasioni.

In ordine di tempo, l’ultima a rilasciare dichiarazioni è stata la madre di Manuel Bortuzzo. La signora Rossella Corona ha rimproverato Lulù Selassiè a causa di comportamenti portati avanti dalla concorrente nel corso del reality, in particolare si è indignata in riferimento a un’espressione utilizzata dalla giovane: “motherf***er”. A quanto pare è stata l’ultima parola sentita dal nuotatre prima di cadere nell’agguato che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

“Amore mio, ti guardiamo sempre e siamo orgogliosi del tuo percorso” – scrive Rossella Corona in una lettera indirizzata al figlio. “Sappiamo quanto i tuoi spazi personali sono importanti per te, ma qualcuno accanto a te non li rispetta. Chi ti ama deve lasciarti libero di decidere sempre”.

Continua: “Sono state prese cose e sono state pronunciate parole alle tue spalle davvero brutte. L’insulto peggiore che si possa dire ad un figlio. In questo caso le ultime parole udite da te prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola. Con queste voglio invitarti a capire chi merita davvero di affiancarti in questo percorso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “GF Vip”. Alex Belli a rischio eliminazione: inaccettabile battuta che lascia tutti senza parole – VIDEO

Lulù Selassiè ha tenuto a scusarsi in prima persona con la madre di Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo, “in privato” (per quando lo si possa essere in un reality), ha poi tranquillizzato la giovane principessa etiope. “Non hai visto che ti ho protetta subito? Ho capito”.

Bortuzzo giustifica anche la madre: “É la persona più buona del mondo. Non ha malizia in quello che dice. Credo volesse farmi sentire che non sono solo”.