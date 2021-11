“GF Vip”, si accende la polemica nella casa: “Se è così io mollo”. La decisione drastica

Nella casa del “Gf Vip”, i concorrenti si lasciano andare a delle pesanti considerazioni: Alex Belli e Sophie Codegoni sono arrivati a prendere una decisione drastica

All’indomani della diretta del lunedì, i concorrenti hanno ripercorso i principali siparietti che hanno caratterizzato l’appuntamento di ieri sera, non mancando di fornire la propria versione dei fatti. In particolare, Alex Belli e Sophie Codegoni si sono ritrovati a parlare delle dinamiche che stanno contraddistinguendo l’edizione di quest’anno. Ad un certo punto, i due concorrenti sono giunti ad una decisione drastica, l’unica in grado di risollevare le sorti del reality: le loro osservazioni sono a dir poco sconvolgenti.

“GF Vip”, si accende la polemica nella casa: “Se è così io mollo”

Sophie Codegoni ed Alex Belli, che pochi minuti fa si sono ritrovati a chiacchierare nel giardino della casa, non hanno potuto far a meno di commentare le dinamiche che si stanno creando nel reality. “Io capisco che seguire 24 ore su 24 risulta pesante, ma quest’anno siamo proprio noiosi“, ha constatato l’attore, a cui l’ex tronista non ha potuto che accodarsi. “Quando organizziamo dei giochi dobbiamo sempre trascinare le persone, nessuno ci segue“: questo il commento di Sophie.

I due concorrenti si sono più volte lamentati della composizione del cast, che, a detta di Alex Belli, non sarebbe adatto a determinati tipi di dinamiche. “Potremmo fare dei pigiama party ogni sera, sconvolgere la normale routine…” – ha proposto la Codegoni, le cui idee sono state prontamente smontate da Alex Belli – “Non c’è il cast giusto per fare quel tipo di cose. Per quanto io mi impegni, arrivo ad un punto in cui non ce la faccio più e mollo“.

La modella, che non voleva cedere di fronte alle osservazioni del suo compagno, ha proposto a quest’ultimo una drastica, ma potenzialmente efficace soluzione. “Per i giochi che faremo nelle prossime sere, il Gf ci ha fornito tutta l’attrezzatura” – ha spiegato Sophie, più che entusiasta di provare a ravvivare l’atmosfera nella casa – “Se neanche così la situazione cambierà, allora mollerò anche io“.

Alex e Sophie, con grande sagacia, hanno sottoposto ai telespettatori un problema lampante: questa sesta edizione del “Gf Vip”, stando ai dati auditel, non accenna a decollare.