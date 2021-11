Gianni Muciaccia è il marito di Jo Squillo, mentre lei è nella casa del GF Vip lui fa rivelazioni intime sulla loro storia

Jo Squillo è sposata da anni con Gianni Muciaccia, i due conducono una vita serena insieme, si sono conosciuti che erano entrambi molto giovani, ad unirli è stata la musica, grande passione di tutti e due. Lui era anche in una band, i Kaos Rock. Il musicista ha poi abbandonato la sua carriera per seguire quella della moglie, diventando il suo direttore artistico e produttore discografico. Al momento Jo Squillo si trova nella casa del “GF Vip” come concorrente e il marito da fuori sta rilasciando dettagli privati sulla loro vita. Scopriamo quali sono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Sexy”, Belen Rodriguez nuda sotto la doccia mostra le sue grazie. Un particolare però non sfugge ai fan, assurdo – FOTO

Gianni Muciaccia ha rivelato una notizia sulla loro vita privata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Sei perfetta” Melissa Satta in black ti fa perdere il respiro: silhouette magnetica – FOTO

Gianni Muciaccia e Jo Squillo nonostante vivano una vita serena e in armonia non hanno mai avuto dei figli. La Squillo si è sempre dichiarata realizzata e completa anche senza la maternità. Il motivo è anche che lavorando con molti giovani, ha la possibilità di educare e far crescere questi ragazzi come se fossero dei figli. La sua è stata una scelta consapevole, quella di non avere dei pargoli. D’altra parte Muciaccia è stato d’accordo con la moglie in questa scelta importante. Anche lui ha rinunciato alla paternità in favore della carriera e di altro. Non tutti hanno l’istinto di diventare genitori, e nemmeno lo desiderano.

Nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” anche Stefani Orlando aveva ammesso e raccontato di sentirsi completa come donna pur non essendo madre per sua scelta. Ha raccontato di non aver mai avuto l’istinto materno, tuttavia ha due cagnolini che ama molto. Il marito ha accettato la sua scelta, anche se non sembrava convinto fino in fondo come invece appare il compagno di Jo Squillo. D’altronde se si ama una persona, si accetta tutto. Almeno così dovrebbe essere.

La Squillo e il suo compagno sono in sintonia e vivono sereni. Lei al momento sta vivendo l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, dove fa valere le sue ragioni a supporto di cause importanti come quella di Chicco Forti ancora prigioniero negli Stati Uniti per un errore giudiziario. La cantante ha deciso di fare lo sciopero della fame per qualche giorno all’interno della casa del “GF Vip”, per smuovere le acque e ottenere qualche informazione sullo sviluppo del caso dopo la richiesta dello stato italiano di far rientrare l’uomo in Italia.

Signorini si è subito mosso in questo senso ottenendo una risposta direttamente da Chicco Forti che ha spiegato la sua situazione sostenendo che è complessa, ma che ci stanno lavorando. Si è rivolto poi alla Squillo ringraziandola molto ma chiedendole di non fare lo sciopero della fame perché non serve e non è giusto. Una soddisfazione e un risultato importante quello ottenuto dalla showgirl, che per la gioia è scoppiata in un pianto liberatorio.