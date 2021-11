Gianni Sperti, durante la puntata odierna di “Uomini e Donne”, si è lasciato andare ad una confessione che ha toccato tutti: la verità sulla sua vita sentimentale

Durante la puntata odierna di “Uomini e Donne” è accaduto davvero di tutto. Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio alla liaison tra Gemma e Costabile. I due, che pur si frequentano da settimane, non sembrano in grado di concretizzare questa conoscenza. La dama di Torino, che lamenta l’assenza di Costabile e la sua estraneità dal mondo virtuale, non si sente considerata da quest’ultimo.

Il cavaliere, dal canto suo, non approva l’eccessivo attaccamento che la Galgani dimostra rispetto all’universo dei social. Durante la puntata odierna, le critiche nei confronti della dama torinese si sono sprecate. Anche Gianni Sperti, solitamente dalla parte di Gemma, non le ha risparmiato parole al veleno. E proprio quest’ultimo, in una maniera del tutto inaspettata, si è lasciato andare ad una confessione dai toni intimi, che nessuno avrebbe mai potuto prevedere.

Gianni Sperti a cuore aperto a “Uomini e Donne”: ha svelato con chi è fidanzato

La frequentazione tra Gemma e Costabile è ormai arrivata ad un punto di rottura. Anche oggi, nel corso della puntata da poco andata in onda, la dama di Torino non ha mancato di sottolineare la distanza del cavaliere durante la settimana. “Mai una telefonata o un messaggio, tu sei presente solamente quando ci vediamo per registrare” – l’ha apostrofato la Galgani, che è apparsa profondamente delusa dal comportamento del suo corteggiatore – “Io abito da sola, ho bisogno che tu mi faccia sentire che ci sei“. Costabile, che non ha gradito l’ennesimo rimprovero da parte di Gemma, non si è trattenuto dal replicare.

“Io preferisco essere presente quando siamo faccia a faccia, non tramite un telefonino“: questa la protesta del cavaliere, che ha più volte sottolineato di non essere abituato ad utilizzare gli strumenti digitali. A fronte delle evidenti divergenze caratteriali, Costabile ha deciso di interrompere la conoscenza, con grande dispiacere da parte di Gemma. La dama, mentre si risiedeva nella propria postazione, non ha mancato di esprimere le proprie lamentele: “Vedrai che il tempo mi darà ragione su di te. Mi hai presa in giro“. Le sue frasi, tuttavia, hanno suscitato l’immediata reazione di Gianni Sperti.

“Devi smetterla di cercare di colmare la tua solitudine attraverso gli altri“, ha esordito l’opinionista, che non è apparso affatto d’accordo con Gemma. Il ballerino, commentando la situazione della Galgani, non ha potuto far a meno di accennare alla propria esperienza personale. “Anche io, ogni sera, mi ritrovo a casa da solo” – ha puntualizzato Gianni – “Ma la mia solitudine la colmo io, non ho bisogno di altre persone“.

In maniera del tutto inaspettata, Sperti ha lasciato intendere che, allo stato attuale, non c’è nessuno al suo fianco. L’opinionista, dopo il matrimonio con Paola Barale, non sembra ancora aver trovato la sua anima gemella.