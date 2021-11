L’ex team principal della Ferrari ha potuto incontrare l’ex campione del mondo e ha rivelato quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Jean Todt è tornato a parlare delle condizioni dell’iridato campione del mondo.

La leggenda tedesca che ha fatto sognare tutti gli appassionati di sport, vincendo 7 titoli mondiali alla guida della Ferrari.

Da otto anni è costretto a ricevere costante presidio medico 24 ore su 24, a causa di un incidente sugli sci sulle Alpi francesi.

Al di fuori di sua moglie Corinna e dei suoi figli Mick e Gina-Maria che non lo hanno mai lasciato da solo in tutti questi anni, sono davvero poche le persone che riescono a vedere il campione tedesco.

Sono davvero poche le notizie che trapelano, ma lo scorso 18 ottobre l’ex team principal della Ferrari e attuale presidente dell Fia, Jean Todt ha potuto incontrarlo spiegando quali sono le sue attuali condizioni di salute.

La situazione di Michael Schumacher

Il tabloid inglese ”Daily Mail” ha intervistato il numero uno della Federazione Internazionale dell’Automobile il quale ha rivelato le attuali condizioni di Michael Schumacher: “Posso capire perché la sua famiglia e i suoi amici lo stanno proteggendo, perché dovremmo lasciarlo in pace“, ha sottolineato.

Per poi aggiungere: “Michael sta combattendo, sta combattendo e possiamo solo sperare che migliorerà”.

L’ex leggenda tedesca prima viveva a Villa Gand sul Lago di Ginevra mentre ora vive, sempre con sua moglie, in una villa a Maiorca alle Baleari.

Jean Todt si è recato lì per incontrare Schumacher e ha proseguito la sua intervista:

“Quando vado, sto un bel po’ di tempo. Se c’è Corinna ceniamo insieme. Se non c’è, passo del tempo con Michael, ma..“, a quel punto si è interrotto, come se non potesse proseguire nel racconto.

Quando il giornalista gli chiede se Schumacher lo riesce a riconoscere lui alza le spalle, muove la mano e sorride senza proferire più alcuna parola.

Mantenendo il suo rispettoso silenzio voluto dalla famiglia del campione.