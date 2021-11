L’attrice Laura Chiatti ha condiviso uno scatto allo specchio e il web non ha potuto fare a meno di notare il dettaglio sconvolgente

Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate nel panorama italiano. Viene richiesta da tanti registi per recitare in film di spessore. La sua bellezza da anni è iconica, i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri magnetici hanno conquistato tutti. Su Instagram è seguita da 1,1 milione di persone. I suoi fan sono sempre dalla sua parte e la riempiono di commenti positivi come: “Stupenda”, “Bellissima”, “Brava e bella”. Ma non tutti sono d’accordo con questi aggettivi, arrivano spesso messaggi negativi.

LEGGI ANCHE>>>“Che p**e” Laura Cremaschi, fuori il lato A: con lei l’autunno si fa bollente – FOTO

Laura Chiatti e la foto molto discussa per quel dettaglio che non sfugge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Che voglia di…” Marina La Rosa nude dopo l’amore: sotto il piumone ha una nuova luce – FOTO

Laura Chiatti stamattina ha condiviso uno scatto allo specchio e nella didascalia ha voluto condividere un pensiero profondo sull’essere se stessi: “Niente è più importante di sapere che sei tu solo grazie a te…e non qualcosa da imitare, grazie a qualcun altro”.

Come sempre sono arrivati commenti molto positivi e di supporto da parte di colleghi e fan. Ma in molti hanno notato un dettaglio fondamentale. L’attrice è apparsa molto magra. Questo inevitabilmente ha scatenato i commenti degli haters, che hanno cominciato ad accusare la Chiatti di essere troppo magra e anoressica.

Ecco alcuni commenti: “Sei brava e una bella donna ma magra perché?”, “Che magra”, “Dimagrita stile anoressia”, “Troppo magra”, “Ma quanto è magra”. La Chiatti però non ci sta e decide di rispondere alle critiche sul suo aspetto fisico. Al primo commento risponde: “Tanto non devo piacere a te! Dormi sonni tranquilli” e ancora replica: “Mettiti a dieta e fai psicoterapia”.

Ad un certo punto sbotta e scrive un papiro, spiegando che non si ritiene offesa per i commenti sulla magrezza. L’attrice però specifica che quando si parla di anoressia che è una malattia grave per cui ogni anno muoiono delle persone, lei sente il bisogno di fare una distinzione. A dire della Chiatti il termine “anoressia”, è verbalmente abusato troppo spesso.

Non è la prima volta che sui social viene utilizzato questo termine per definire un personaggio pubblico e ogni volta fa discutere, proprio perché è una vera e propria malattia di cui soffrono molte persone e non è giusto paragonarla e un dimagrimento che può essere dovuto a diversi motivi.

Anche in questo caso la Chiatti non deve certo dare spiegazioni sul suo aspetto fisico. La cosa più triste è che spesso a scrivere questi commenti sono le donne, che dovrebbero invece essere solidali. L’attrice spiega questo con una parola: “Invidia”.