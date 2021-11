Si accascia improvvisamente sul pavimento: bambina di 3 anni muore davanti ai genitori

Ieri a San Martino in Strada, in provincia di Lodi, una bambina di soli tre anni è morta improvvisamente sotto gli occhi dei genitori. Inutili i soccorsi.

Tragedia ieri a San Martino in Strada, in provincia di Lodi, dove una bambina di soli tre anni è morta improvvisamente mentre si trovava in casa. La piccola si è accasciata improvvisamente sotto gli occhi dei genitori che hanno provato a soccorrerla ed hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Sul caso la Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per determinare quanto accaduto.

Aveva solo 3 anni la bambina deceduta ieri, lunedì 8 novembre, a San Martino in Strada, piccolo comune di 4mila abitanti in provincia di Lodi.

Secondo quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Leggo, la piccola si sarebbe improvvisamente accasciata sul pavimento davanti ai genitori che hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. Il padre ha provato a rianimarla, manovre poi proseguite dal personale medico del 118 precipitatosi sul posto a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati inutili e alla fine lo staff sanitario si è dovuto arrendere costatandone il decesso.

Non sono chiare ancora le cause della morte, circostanza su cui la Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta. Da quanto emerso sino ad ora, scrivono i colleghi di Leggo, nulla avrebbe potuto far presagire la tragedia: la bimba, difatti, non aveva accusato sintomi legati a qualche patologia o problemi di salute.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale. Sulla pagina Facebook del comune in provincia di Lodi è stato pubblicato un post in cui si legge: “Anche se non saranno mai sufficienti ad alleviare il dolore, ci servono tutte le parole ed i sentimenti della comunità sanmartinese per abbracciare una mamma ed un papà che oggi stanno affrontando la perdita improvvisa di un piccolo angelo di appena 3 anni”.