Loredana Lecciso, lo scatto rubato che stupisce i fan. Le coccole all’altro lasciano senza parole Al Bano: è scompiglio su Instagram

Da 21 anni al fianco di Al Bano, Loredana Lecciso è riuscita nell’impresa di far perdere la testa al cantante dopo il lungo matrimonio con la partner professionale e sentimentale Romina Power.

Merito del fascino magnetico della showgirl, dal fisico strepitoso all’età di 47 anni, e di quel carattere solare che continua a conquistarlo. La sintonia che li lega è palpabile, collante della loro relazione duratura, nonostante i numerosi ostacoli incontrati lungo il percorso.

Genitori affiatati di Jasmine Carrisi e Al Bano Junior, hanno superato nel tempo le voci che volevano concluso il loro rapporto, speculando su un ritorno di fiamma tra il cantautore e l’ex moglie. Ipotesi smentita categoricamente dal cantante, che ha sempre descritto positivamente il rapporto in costante crescita con la compagna.

Il valore della famiglia è sempre al primo posto per la showgirl, che riserva agli affetti un posto speciale nella sua vita, come dimostra anche attraverso il profilo Instagram. Non mancano scatti in compagnia dei figli e del suo grande amore, ma il protagonista dell’ultimo post stupisce i fan.

Loredana Lecciso, gli occhi sono tutti per lui

Loredana Lecciso stupisce i numerosi fan su Instagram con uno scatto in compagnia di un componente davvero speciale di casa Carrisi. Si tratta del cagnolino bianco di razza Spitz, regalato alla figlia Jasmine in diretta tv, destinato proprio da Barbara D’Urso nel corso di una puntata di “Domenica Live“.

Chicco, che con il suo pelo lungo e morbido porta serenità nella quotidianità della showgirl, viene celebrato nel suo ultimo post, dove cinge tra le braccia l’amico a quattro zampe, al quale rivolge il suo sguardo attento. Le immagini emozionano gli utenti, che si apprestano a commentarne la dolce visione.

Impossibile non notare anche l’impeccabile figura della showgirl, il cui carisma resta intramontabile davanti al passare del tempo: “La bellezza non sfiorisce mai”, “Una donna di gran classe e fascino”, “Che dirti? Sei stupenda”.