Marianna Vertola, “Adoro!”: la camicetta si apre, trasparenze bollenti – FOTO

Marianna Vertola regala ai suoi fan immagini sempre più mozzafiato: la modella e showgirl partenopea provoca ed esibisce un fisico da urlo.

Nella seconda parte del 2021, si sta affermando come stella di prima grandezza nello showbusiness italiano la splendida Marianna Vertola. Napoletana, 24 anni, ha spiccato negli ultimi mesi il grande salto.

Partita dalla sua realtà locale, anche per quanto concerne le apparizioni televisive, sta salendo sempre più alla ribalta nazionale. In estate, l’abbiamo ammirata nel programma serale di calciomercato di ‘Sportitalia’. All’inizio del campionato, poi, ha fatto il suo ingresso anche negli studi di ‘Tiki Taka’ su Mediaset.

I suoi fan della prima ora già conoscevano il suo fascino e la sua grande passione per il calcio. Ora, sono in molti altri ad esserne venuti a conoscenza. Una bellezza mediterranea che lascia senza fiato e che non a caso aumenta esponenzialmente i suoi followers su Instagram: siamo a oltre 400mila e il numero è destinato solo a crescere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tommaso Zorzi, la verità dietro l’allontanamento da Mediaset: “Non mi consentivano di farlo”

Marianna Vertola, espressione confusa ma seducente: il vedo-non vedo spalanca il paradiso per i followers

SE VUOI VEDERE LA FOTO DI MARIANNA, VAI SU SUCCESSIVO