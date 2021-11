In un epoca come la nostra amare se stessi a volte non è mai abbastanza, a dimostrare che è possibile interviene Marina La Rosa con un nude mozzafiato.

Ad un mese esatto da un’importante rinuncia, ma al contempo da un più che coraggioso passo d’intimità verso se stessa, l’attrice Marina La Rosa decide di condividere la totalità del suo pensiero d’amore e benessere con il pubblico del web.

Dopo aver partecipato ventuno anni fa alla primissima edizione del “Grande Fratello” il talento di Marina verrà presto notato dai telespettatori, che avranno modo di conoscerla attraverso l’interpretazione di un piccolo ruolo d’esordio nella soap opera statunitense “Beautiful“. La sua presenza in alcune fiction di matrice italiana prenderà da quel momento in poi il via ufficiale, non trascurando al contempo anche l’attività teatrale e cinematografica. Da “Un posto Al Sole“, sul piccolo schermo, infatti Marina reciterà anche nell'”Elettra” di Sofocle, spettacolo diretto nel 2004 da Geppy Gleijeses. Il corto più recente invece risale al 2007, dal titolo “Fiori nel vento, fantasie di una poetessa“.

