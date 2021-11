Il docu reality sta proseguendo a gonfie vele, domani sera ci sarà la settima puntata ma quando è prevista la finale con gli esperti?

Domani sera 9 novembre andrà in onda la settima puntata di “MAPV 2021” che vede coinvolti i sei giovani sposati all’oscuro tra di loro dopo un’attenta selezione da parte di esperti psicologi e coach di comunicazione e dialettica.

Settimana scorsa lo scontro tra le coppie è stato furioso, non solo Dalila Cantagallo e Manuel Felice hanno ufficialmente gettato la spugna nel loro rapporto che sembra naufragato verso un limbo. Anche Martina Manoni e Davide Graceffa si sono rivelati esattamente per quello che sono. Due sconosciuti che non hanno mai provato davvero a vivere l’esperimento ma hanno preferito invece essere passivi aspettando la fine del programma.

Diverso invece il finale per Jessica e Sergio Capozzi che hanno trovato un equilibrio solido dopo un confronto serrato in cui sono emerse diverse esigenze da parte di entrambi. La coppia si sta impegnando a venirsi incontro proprio nonostante queste differenze caratteriali che possono diventare a tutti gli effetti punti di forza.

Quando è previsto il gran finale di stagione? Sono in molti a chiederselo. Vediamo il calendario di Real Time.

Finale di stagione, Real Time ha già fatto uscire la data

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Da due anni le puntate di “Matrimonio a prima vista” sono trasmesse prima su Discovery Plus e poi su Real Time con alcune settimane di differita per permettere a chi ha l’abbonamento al primo canale di vedere in anteprima le vicende.

Come molti ricorderanno su Discovery il docu reality è andato in onda a metà giugno mentre su Real Time il 26 settembre. Al momento sul canale 31 del digitale terrestre devono ancora essere trasmesse le puntate sette (9 novembre) e otto (16 novembre) con il confronto finale davanti ai giudici.

Subito dopo Discovery trasmetterà “Matrimonio a prima vista e poi” e la settimana successiva, quindi verso fine mese, anche gli altri utenti non iscritto avranno modo di vedere chi dei sei giovani coinvolti avrà deciso di continuare oppure di far perdere le proprie tracce con mogli e marito.

In attesa quindi del gran finale di stagione 2021, l’appuntamento è per domani sera, la settima puntata con la reunion dei partecipanti, che sarà visibile dalle 21.25 sempre su Real Time.