E’ arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Piersilvio Berlusconi avrebbe preso una decisione che può cambiare tutto a partire dal 2022.

Barbara D’Urso è stata ridimensionata in questa stagione televisiva da Piersilvio Berlusconi che ha deciso di ridurre l’infotainment in virtù di nuove idee e proposte televisive.

Questo ha portato alla chiusura di alcune trasmissioni della conduttrice partenopea incentrate proprio sui casi di cronaca e sul trash. Tranne ”Pomeriggio 5” che continua ad andare ogni giorno in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset seppure con delle modifiche nello stile della trasmissione.

Ma è arrivato un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha sconvolto i piani. E a farne le spese sembra essere Ilary Blasi.

Di seguito vi spieghiamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Ilary Blasi scalzata da Barbara D’Urso: la reazione

La moglie di Francesco Totti lo scorso anno è stata al time de ”L’isola dei famosi” con al fianco gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

Stando alle indiscrezioni sembrerebbe proprio che Ilary Blasi debba fare le spese di alcuni errori che ci sono stati nella passata stagione. Oltre alle gaffe di cui si è resa protagonista e agli ascolti al di sotto delle aspettative dello stesso reality show, anche ”Star in the star” si è rivelato un progetto fallimentare.

Infatti, potrebbe essere tagliata fuori dalla conduzione de ”L’Isola dei famosi” che nel 2021 non ha avuto il seguito sperato.

Questo a favore di Barbara D’Urso che potrebbe prendere il suo posto al timone del reality show più selvaggio della televisione.

Rimandata, dunque, la messa in onda de ”La talpa” che andrà in onda nella prossima stagione autunnale mentre ”L’Isola dei famosi” sostituirà il ”Grande Fratello Vip” non appena sarà concluso.

Non ci resta che attendere se tale indiscrezione sarà confermata. Per ora Ilary Blasi non ha reagito e non sembrano esserci conferme o smentite da parte dei diretti interessati.