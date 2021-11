La bella Melita Toniolo ha condiviso su Instagram due scatti che hanno lasciato tutti senza parole. La sua perfezione non ha limiti.

Melita Toniolo è una conduttrice italiana e fotomodella. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi come il “Grande Fratello”, “Lucignolo” e “La talpa”. È nota anche per i suoi calendari sexy senza veli.

Al momento lavora come giurata nel programma “All together now” condotto da Michelle Hunziker. Su Instagram condivide tutti i momenti della sua giornata tra lavoro e famiglia. Come suo solito ha condiviso con i fan un momento speciale che ha lasciato tutti senza parole.

Melita Toniolo e lo scatto in primo piano che fa sognare

La Toniolo ha condiviso una serie di immagini e video durante le riprese del programma “All together now”. La showgirl ha mostrato il suo viso angelico in primo piano e ha lasciato i fan sbigottiti.

Lo sguardo magnetico e il viso celestiale hanno conquistato il cuore dei suoi followers. Vediamo qualche commento: “Così inarrivabile bellezza”, “Stupenda”, “Sempre affascinante sexy”.

La Toniolo su Instagram è molto seguita, vanta 1,1 milione di followers che seguono senza sosta ogni suo movimento. Lei è un personaggio molto amato per la sua genuinità e semplicità.

Nella vita oltre che ad essere un personaggio famoso, è anche una mamma e moglie. Ha un figlio piccolo che ama moltissimo. Recentemente, in occasione di Halloween, e della stagione autunnale, è andata insieme al suo piccolino in un campo di zucche per fare attività divertenti.

I due si sono travestiti per l’occasione, lei da strega e il bimbo da vampiro. Inutile dire che anche travestita da strega, con tanto di finte cicatrici inquietanti sul viso, era bellissima lo stesso.

La Toniolo interagisce molto sui social, crea sempre dibattiti molto interessanti sui valori della vita. Ama scherzare facendo battute sulla maternità e alcune abitudini quotidiane delle donne. Ad esempio, sempre in occasione di Halloween aveva scritto: “Non ho ancora capito se la mamma sia un’istituzione utile all’umanità o se sia stata inventata da Dio per far guadagnare gli psicoanalisti”.