Nunzia De Girolamo, che scollatura: la camicia a punta rivela troppo (per la gioia del web) – FOTO

Nunzia De Girolamo, la conduttrice televisiva ancora una volta offre uno spunto per ammaliare il web. La camicia a punta rivela troppo.

Nunzia De Girolamo, ogni foto che l’ex politica ed avvocato posta sui social diventa fonte d’ispirazione. Più volte ci siamo piacevolmente imbattuti in post che stuzzicano sempre la fantasia del web. Mai una mise esplicita e sempre impeccabile ma quel vedo e non vedo a volte scrutabile da una scollatura o da una gonna sicuramente non lascia indifferente i followers.

Nunzia infatti ha un fascino, un portamento…doti che forse lei stessa non sapeva di possedere; quando era concorrente di “Ballando con le Stelle” più volte infatti ha ribadito di aver ritrovato una femminilità che non sapeva di possedere. Quel pizzico di consapevolezza che la rende semplicemente TOP!.

Nunzia De Girolamo, simbolo di sensualità…la scollatura non mente

Una storia appena postata quella di Nunzia che la vede dedita nelle azioni quotidiane ma non per questo senza rinunciare al suo inconfondibile sex appeal: occhiali scuri che le conferiscono quel tocco di mistero, capelli con piega morbida – che le dona particolarmente – e poi il plus è dato dalla camicia bianca con scollo a punta. A tal proposito, come possiamo anche vedere dal frame sopra riportato, la punta si spinge in giù e questo dettaglio per l’occhio attento dei followers non è di poco conto.

La camicia a blusa offre insomma quel tocco sexy grazie alla scollatura che non si risparmia. La De Girolamo ama particolarmente le camicie ed il bianco sicuramente rientra tra i suoi colori preferiti; proprio il suo ultimo post – che risale a quattro giorni fa – la vede in total white con una camicia a bottoni, dal taglio basic e più maschile…sprigionando comunque una forte carica erotica.

Scrivono i fans: “Nunzia sempre bellissima e bravissima hai pienamente ragione” o ancora “Ciao Nunzia sempre meravigliosa e brava”. Quando l‘intelligenza domina, la sensualità è ancora più spiccata. E Nunzia è l’esempio perfetto di questo mix che la rende piacevolmente pericolosa.