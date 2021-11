Perde il controllo del camion e precipita in una scarpata: morto un uomo

Nel pomeriggio di ieri, un camion è precipitato da una scarpata sulla E45 a Umbertide, in provincia di Perugia: nulla da fare per il conducente, deceduto sul colpo.

Un drammatico incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla E45 a Umbertide, in provincia di Perugia, è costato la vita ad un camionista di 54 anni. La vittima avrebbe perso il controllo del mezzo pesante su cui viaggiava che, dopo aver divelto il guardrail, è precipitato in una scarpata. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorritori, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 novembre, lungo la strada europea E45 nei pressi dello svincolo di Umbertide, comune in provincia di Perugia.

A perdere la vita un uomo di 54 anni di Corridonia (Macerata) alla guida di un camion che trasportava lastre di vetro. Stando ad una prima ricostruzione, come riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, il 54enne, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante che, prima ha divelto il guardrail a bordo della carreggiata, e successivamente è precipitato nel vuoto in una scarpata. Un volo di oltre 15 metri che non ha lasciato scampo al camionista, deceduto sul colpo.

Sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno recuperato il conducente affidandolo ai sanitari che ne hanno potuto solo constatarne la morte.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi del caso ed ora stanno cercando di determinare la dinamica del terribile incidente.

Gli agenti dovranno risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo del camion alla vittima: tra le ipotesi al vaglio, riporta Il Corriere Adriatico, quella di un possibile malore o di una distrazione alla guida.