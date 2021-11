“Da ridere infinitamente” sostiene qualcuno, peccato che non tutti la pensino allo stesso modo. La derisione per Greta Thunberg accende la nuova polemica su Matteo Salvini.

Sebbene dovrebbe essere trattata con la dovuta serietà e mai come in questo momento storico, la figura della giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, visti in primis i provvedimenti intrapresi dalla riunione tenutasi il 30 e 31 ottobre scorso con il G20 nella Capitale, quanto stando alla dimostrazione degli innumerevoli risvolti catastrofici che gli agenti climatici stiano continuando a causare in ogni parte del globo, una parte della penisola troverebbe logico ancora oggi infierire con naturalezza e goliardicamente su tale personalità.

A poca distanza dall’inizio del Cop26 nella città di Glasgow, e dunque ad un’ulteriore conferenza in corso sull’emergenza climatica, la televisione italiana ha preferito, forse non vedendo ulteriori soluzioni a breve termine, ironizzare in diretta ed ancora una volta sulla delicata questione.

POTREBBE INTERESSARTI —>>> “Suprema, finalmente…” Kasia Smutniak si mette a nudo e il dettaglio non sfugge – FOTO

“Povera Italia…” Matteo Salvini amaro sfottò in diretta a Greta Thunberg – il VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —>>> Jo Squillo e quel segreto mai rivelato prima. A dire le cose come stanno è proprio lui… Assurdo

Il tg satirico di “Striscia La Notizia” nella puntata di ieri, lunedì 8 novembre, avrebbe iniziato la settimana “in grande stile“. La cura dell’ambiente verrà miticizzata dal noto Highlander Dj che prometterà “ingenti risate” al suo seguito di Canale 5.

“Da ridere infinitamente“, dunque, sottolineerà un utente di seguito al video comparso a distanza di poche ore anche sui vari social di riferimento. Protagonista dello sketch a suon di musica trasmesso in onda su Mediaset, fra i numerosi politici al suo interno, a giocare sul triste disfacimento delle speranze di Greta tuonerà il brano “Sei Diventata Nera“, realizzato originariamente dall’artista Los Marcellos Ferial.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Fra i commenti piovono anche delle critiche. “Povera Italia, che brutta fine che hai fatto“. Il coro, sottinteso dalla mimica ovviamente, sarà ripartito da varie personalità politiche in contrasto con gli ideali della Thunberg, ma non solo. A legarsi alla presenza di Salvini, anche il premier Mario Draghi, Matteo Renzi e Giorgia Meloni.