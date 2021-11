A seconda del tuo fisico vorresti fare la scelta più giusta? Ecco quali sono i cappotti 2021 più adatti alla tua fisicità.

Secondo il celebre stilista Zuhair Murad, presentatosi per Giorgio Armani alla scorsa Paris Fashion Week a proposito della nuova collezione autunno/inverno, l’eleganza sarebbe una questione di dettagli. Eppure, a primeggiare fra le corde di questa stagione, sarebbero per lo più i cappotti semplici e dalla tinta unita. Ma come scegliere il modello più giusto?

Esisterebbe infatti, secondo gli esperti in questioni di stile, un taglio adatto ad ogni silhouette. Iniziando per ordine crescente, per le taglie più piccole e le fisicità più minute il consiglio è quello di orientarsi su un cappotto “ad uovo“, in modo da poter slanciare la totalità della figura.

Scegli il cappotto autunno inverno 2021 più adatto alla tua fisicità

In simil maniera, nel mezzo, vi è il cappotto corto, che favorisce chi non ha forme troppo pronunciate ma presenta una più slanciata costituzione. Per quel che riguarda il “long coat“, rivestendo differentemente quasi tutto il corpo e nonostante risulti essere appropriato all’abbinamento di diversi outfit, dal più casual a quello più informale, resta prettamente consigliabile invece ai fisici estremamente slanciati e snelli.

Infine, avete sempre osato definirvi figlie di uno stile un po’ retrò e le vostre preferenze non possono che ricadere sulla comodità? Allora perché non seguire parzialmente la moda sfoggiata da Margot Tenenbaum nella celebre pellicola di Wes Anderson? Un altro simbolo della moda 2021 è rappresentato dal “teddy“. Uno dei modelli più recenti, da prendere come esempio, è stato sfoggiato nella nuova collezione dedicata al repertorio teen, ma non solo, di “Mango“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MANGO (@mango)

Il cappotto, in stile “pelliccia”, è perfetto per chi è dotato di caratteristiche quali l’altezza o la prosperità. Perciò tale modello andrà naturalmente ad intervenire sugli eventuali tratti più spigolosi del vostro fisico, lasciandovi sentire il più possibile a vostro agio ed estremamente alla moda.