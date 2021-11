Durante una puntata di “Storie italiane” è accaduto qualcosa di impressionante, sono stati momenti di terrore per i presenti

A “Storie italiane” è accaduto il peggio, nessuno si spiega come sia potuto succedere. La conduttrice Eleonora Daniele è rimasta sotto choc. Ha avuto paura soprattutto per i suoi ospiti che hanno interrotto il collegamento per quanto successo.

Tutto questo è capitato a Napoli, dove la redazione di “Storie italiane” ha voluto girare un servizio sulla vicenda Pozzuoli, che riguarda le case popolari occupate ingiustamente. Il protagonista è Raffaele che dimorava in quelle case dal 2012.

Eleonora Daniele terrorizzata per i suoi ospiti, è accaduto l’impensabile

Durante un servizio del programma “Storie italiane”, è accaduto un fatto spiacevole che ha terrorizzato tutti in studio. In onda c’era il servizio sulla vicenda Pozzuoli a Napoli, dove le case popolari vengono occupate impropriamente mentre i proprietari sono fuori. In questo caso si parlava di Raffaele, un uomo che abitava in una di queste case dal 2012. L’uomo ha contratto il Covid a giugno e ha dovuto abbandonare la casa temporaneamente per recarsi dalla madre per 40 giorni. Una volta guarito voleva tornare alla sua abitazione.

Tuttavia al suo rientro ha trovato la sua casa occupata da due donne (una incinta) e due bambini. Dopo aver trovato questa situazione spiacevole, l’uomo ha contattato i carabinieri e i vigili che però non hanno potuto fare nulla. Raffaele ha rivelato che gli hanno persino chiesto di convivere queste donne ad andar via, ma senza successo. Davvero una situazione assurda e incredibile che ha sollevato indignazione. L’uomo non ha potuto fare altro che prendere alcune cose personali e andarsene da quella che è stata casa sua per 9 anni e che ora continua ad essere occupata da abusivi.

Ad un certo punto la vicenda però si fa pesante e le donne che vivono abusivamente hanno iniziato ad inveire contro Raffele e l’inviata. Sono partiti vari insulti e la Daniele ha deciso di interrompere per un momento il collegamento.

Ripreso il servizio la situazione è degenerata, Raffaele e l’inviata sono stati accerchiati da un gruppo di persone e minacciati. A Raffaele è stato detto che se fosse ritornato sarebbe stata l’ultima volta prima di scomparire. L’uomo ha confessato di essere stato minacciato altre volte.

Attimi di terrore e paura sia per Raffaele che per l’inviata. Una volta allontanati, l’inviata ha spiegato e raccontato l’aggressione.

Hanno danneggiato gli strumenti di ripresa della Rai e per questo la conduttrice ha sottolineato che denunceranno i danni. La Daniele ha chiuso la vicenda con tono indignato, ammettendo che quanto è successo a Raffaele e all’inviata è inaccettabile. La situazione è grave e manca del tutto un organo competente che se ne occupi. Anche in studio sono rimasti tutti sconvolti e scossi dalla vicenda.