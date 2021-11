Mettersi a nudo è una scelta che la riguarda in primo luogo, Kasia Smutniak affronta in maniera “suprema” una questione a nome di tutte le donne.

Potenza, stile e delicatezza in questa settimana di novembre si fondono per lambire ancora un nuovo, e mai inutile, ritratto senza filtri dell’attrice Kasia Smutniak. Alla costante ricerca della verità sul set come nella vita, e brillante nella sua esperienza di attivista, l’attrice di origini polacche non ha paura di mostrarsi a 360°.

L’interprete di Livia Drusilla, nella recente serie televisiva britannica “Domina”, si scontra quest’oggi nuovamente con la dura realtà contemporanea per quel che riguardi i diritti delle donne e, stando a quanto ha finora dimostrato, non si fermerà di fronte a nessuna difficoltà.

“Suprema, finalmente…” Kasia Smutniak si mette a nudo e il dettaglio non sfugge – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

“Finalmente un sorriso” Se Leonardo Da Vinci mirava ad immortalare l’anima su tela del soggetto designato, al giorno d’oggi l’artista Sabine Villiard sembra piuttosto indagare attraverso una lente magistralmente permeata da stile ed eleganza le finalità che muovono quest’anima. E che, il suo ritratto fotografico, andrà di conseguenza a “catturare”. E’ un inno alla libertà di scelta per ogni donna su questo pianeta quello di Kasia, poi raccontato dalla penna di Vanity Fair Italia.

“Suprema“, e molto semplicemente, Kasia esprime il suo parere su una battaglia che va avanti da secoli, ma che non si è mai risolta del tutto. Pretendendo l’assoluta legalità per l’aborto ed i diritti delle donne a tal proposito.

“In questo sorriso c’è una luce dentro” commenteranno così i fan dell’attrice uno degli scatti in bianco e nero comprensivi dello shooting realizzato da Villiard. “Sempre bellissima”, ed è una bellezza che, per chi la conosce approfonditamente attraverso i suoi ruoli, il suo attivismo, o nella sua quotidianità, può capire come vada ben oltre la futile apparenza.