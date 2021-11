Le nuove veline di “Striscia la notizia”, Giulia e Talisa, assenti in trasmissione. Al loro posto Shaila e Mikaela. Ecco perché

Una vera rivoluzione è avvenuta a “Striscia la notizia”, un qualcosa che forse non era mai successo prima. La longeva trasmissione di Canale 5 ha “richiamato a rapporto” le due ex veline.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono tornate nuovamente sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci e vi resteranno per diverse sere.

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani sono state già sostituite? Questa la domanda che si sono fatti i fan della trasmissione. Eppure le due, ex allieve della scuola di “Amici”, erano state accolte con buon favore di pubblico riscuotendo da subito grande successo. Perché questa scelta? A tutto c’è un motivo.

“Striscia la notizia”, che fine hanno fatto Giulia e Talisa

Shaila e Mikaela sostituiranno Giulia e Talisa solo momentaneamente. Non c’è nessuna sostituzione e decisione improvvisa per le due. Le ex veline, quelle da record, sono arrivate a “Striscia la notizia” solo in soccorso delle ballerine in carica.

Le due, infatti, sono al momento in quarantena fiduciaria in quanto sono entrate in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Ecco che così, come da prassi, sono state allontanate dallo studio tutelando tutto il resto della squadra.

Ad Antonio Ricci è toccato richiamare così le veline da record Shaila e Mikaela che sono rimaste in carica per ben quattro anni. Chi meglio di loro avrebbe potuto attuare una sostituzione veloce e puntuale? Forse nessuno.

In fin dei conti mancano da “Striscia la notizia” solo da pochi mesi e conoscono alla perfezione tutti i meccanismi. Erano tornate negli studi Mediaset, rimanendo dietro le quinte, proprio per l’esordio di Giulia e Talisa ma mai avrebbero pensato di doversi esibire di nuovo su quel palco che le ha rese famose.

Giulia e Talisa, in carica da settembre, stanno bene anche se non è chiaro, ancora, quando potranno tornare a ballare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Le due non hanno rilasciato dichiarazioni sull’accaduto e per ora aspettano, in silenzio, che la vicenda si risolva.