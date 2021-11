Federica Pellegrini ha incantato il popolo del web mostrandosi irresistibile appena uscita dalla vasca. La visione è da infarto.

Dopo aver emozionato i fan con l’annuncio delle nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini torna a stupire mostrandosi strepitosa sui social. Un nuovo scatto apparso sulla seguitissima pagina Instagram ha mandato letteralmente in tilt il popolo del web.

33 anni, di Mirano, la campionessa è molto amata dal pubblico, incantato negli anni dal suo talento, i suoi traguardi e la sua bellezza. Soprannominata la “Divina”, nel corso della sua carriera ha raggiunto obiettivi pazzeschi, conquistando medaglie olimpioniche, tanto da diventare una delle nuotatrici italiane più note a livello globale.

Accanto alla carriera sportiva, il suo volto è diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo: dalla partecipazione a campagne pubblicitarie per brand, a quella come giudice a “Italia’s got talent”, Federica ha fatto breccia nel cuori di tutti con il suo carisma e il suo fisico da statua.

Oltre a incantare gli schermi ha raggiunto molto seguito su Instagram, dove racconta le sue giornate scandite tra allenamenti in vasca, momenti sui set e attimi spensierati al fianco del futuro marito.

Il minimo comune denominatore di tutti i post è la sua bellezza ipnotica, capace di far girare la testa ai fan: l’ultima foto apparsa sulla sua gallery ha esordito il medesimo effetto.

Federica Pellegrini appena uscita dalla vasca: visione da infarto

