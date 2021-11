“Uomini e Donne”, tragico lutto: il cordoglio sui social

Momento difficile per uno dei corteggiatori più amati delle ultime stagioni di Uomini e Donne: stiamo parlando di Andrea Dal Corso, scelta di Teresa Langella

Vi ricordate Teresa Langella e Andrea Dal Corso? I due si sono conosciuti qualche anno fa nel famoso studio di Uomini e Donne, dove Teresa era sul trono e Andrea sedeva tra i corteggiatori. Teresa e Andrea hanno vissuto uno dei percorsi più complicati del programma, lui inizialmente decise di dire di no e lasciarla lì da sola al momento della scelta, per poi tornare sui suoi passi e corteggiarla fuori dal programma dove le ha dimostrato lentamente tutto il suo amore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Covid-19, il bollettino dell’8 novembre: 4.197 nuovi casi e 38 morti

Uomini e Donne, il lutto tragico di Andrea Dal Corso

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a A N D R E A D A L C O R S O ( @ a n d r e a d a l c o r s o )

Sono un po’ di anni che stanno insieme e hanno dimostrato di amarsi davvero, perché non si sono mai lasciati e hanno cominciato a realizzare progetti sempre più importanti. Sono diventati una vera e propria famiglia ed infatti in questo momento sono entrambi a piangere un terribile lutto con cui nessuno dei due pensava di dover fare i conti all’improvviso. Andrea, questa mattina, con un post ha rivelato sui social che la sua cara nonna non c’è più. Aveva parlato spesso di lei, definendola una seconda mamma, che gli ha insegnato tanto e che lo ha cresciuto con i valori più importanti. Anche Teresa era tanto affezionata a lui, ha scritto sui social che Andrea della sua nonna ha gli stessi occhi e lo stesso cuore buono, e questo farà sì che lei vivrà per molto tempo ancora.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Royal Family, continua l’ascesa di William e Kate: novità sbalorditiva per i duchi sempre più in vista

I social si sono riempiti di tantissimi messaggi di cordoglio: solo amore e solidarietà per uno dei corteggiatori più amati degli ultimi anni del dating show.