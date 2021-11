Il criminale ha minacciato con un coltello diversi passanti nel centro di Oslo, in Norvegia, per poi assalire una pattuglia della polizia.

Norway: Muslim migrant screaming ‘Allahu akbar’ and quoting Qur’an attacks people with knife, ‘motive unclear’ https://t.co/58dl0Cuusr pic.twitter.com/M5jMYaR651 — Robert Spencer روبرت سبنسر रॉबर्ट स्पेंसर 🇺🇸 (@jihadwatchRS) November 9, 2021

Attimi di terrore per il centro di Oslo, in Norvegia, dove un uomo ha minacciato con un coltello diverse persone prima di assalire un’auto di pattuglia arrivata sul posto. Lo ha reso noto la polizia norvegese questo martedì (9 novembre), la cui fonte precisa che il criminale è stato freddato tra le mura di un edificio da una squadra delle forze dell’ordine.

NON PERDERTI ANCHE >>> Esce a fare jogging e non torna più: scomparsa giovane 17enne

Attacco con coltello nel centro città: freddato dalla polizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tor Arne👨‍👩‍👦‍👦 (@torarn3)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Incendio in una scuola: almeno 26 bambini morti tra le fiamme

La notizia trova conferma nei principali notiziari norvegesi, le cui fonti testimoniano l’aggressione rendendo pubbliche foto e filmati dell’assalitore. Nelle immagini condivise sul web il malvivente appare nudo fino alla vita, senza maglietta, mentre brandisce un grande coltello all’uscita di un negozio. L’iniziale bollettino rilasciato dalla polizia locale è stato corretto dagli ufficiali durante la conferenza stampa: solo un agente di polizia è rimasto lievemente ferito nell’attacco. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla polizia locale, l’aggressore avrebbe minacciato diverse persone nel centro di Oslo prima di assalire una pattuglia di polizia accorsa sul luogo.

“Sono stati sparati diversi colpi”, i media locali parlano di 6 colpi d’arma da fuoco: l’assalitore è stato freddato dalle forze dell’ordine. Traferito d’urgenza in ospedale per il ricovero, il paziente non ce l’ha fatta a sopravvivere a causa delle profondi lesioni riportate. Le fonti ufficiali di polizia non forniscono ulteriori dettagli sull’identità dell’aggressore, ma si limitano ad annunciare l’avvio all’inchiesta. Al momento nessuna pista è esclusa: potrebbe anche trattarsi di un attacco di natura terroristica. I file condivisi direttamente dai testimoni sui principali social networks mostrano la vettura della polizia sbattere l’uomo contro un edificio nel tentativo di fermarlo: la cittadina è ancora scioccata per l’accaduto.

Il mese scorso un’aggressione simile è tramutata in tragedia: un uomo armato di arco, frecce e coltello ha ucciso cinque persone in una piccola cittadina a sud-ovest di Oslo.

Fonte Euronews