Agustina Gandolfo mostra ai fan il suo lato migliore, la foto è già virale e sono in tanti ad averla commentata: che spettacolo

Ha da poco compiuto ventisei anni ed è già una moglie e mamma meravigliosa. Stiamo parlando di Agustina Gandolfo, l’influencer e compagna di vita del calciatore Lautaro Martinez che con la sua bellezza e sensualità ha conquistato il web.

In occasione del suo compleanno ha sfoggiato due scatti mozzafiato con una dedica che non è passata inosservata: “Benvenuti 26. Non diventerò sentimentale, voglio solo festeggiare”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>Stefano De Martino fatto fuori dal programma, insieme a lui altri due big

Agustina Gandolfo, il posteriore è da urlo – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO