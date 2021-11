Aida Yespica ha condiviso un breve video sul suo profilo Instagram: la modella sfodera un outfit da principessa con trasparenze da brividi.

Difficile trovare nel mondo una donna bella, affascinante e sensuale come Aida Yespica. La modella venezuelana, fin dai suoi esordi, ha fatto impazzire milioni di persone con scatti al limite del proibito e calendari infuocati. Ancora oggi, a quasi 40 anni, la nativa di Barquisimeto sorprende la platea con il suo fisico spettacolare e con i suoi lineamenti perfetti.

La classe 1982 ha realizzato uno shooting fenomenale tra le vie di Milano, indossando un vestito paradisiaco. La Yespica ha condiviso un video eccezionale sul suo profilo di Instagram: il filmato è una gioia per gli occhi.

Aida Yespica, il vestito è stupefacente: le trasparenze accendono il web

Aida ha catturato gli occhi e l’interesse dei suoi ammiratori condividendo un filmato da urlo. La super modella ha realizzato questo video nella meravigliosa piazza del Duomo e sullo sfondo c’è anche la meravigliosa cattedrale gotica. La venezuelana indossa un vestito che la trasforma subito in una principessa. “Da quale favola esci”, ha scritto un utente paragonandola ad una protagonista dei racconti che tanto ci piacevano da piccoli.

Aida porta l’abito in modo divino e le trasparenze regalano alcuni momenti da infarto: in un certo frame del video, è ben visibile anche il suo didietro panoramico. “Segui il dress-code ma abbinalo all’anima”, ha scritto nella didascalia. Le sue curve esplodono letteralmente mentre lo spacco scopre in modo perfetto le sue gambe da cardiopalma. Il post, in pochissimi minuti, ha collezionato più di 5mila ‘mi piace’ e ben 120 commenti. Gli apprezzamenti per lei si sprecano e ormai non esistono più aggettivi per descriverla.

Tra lato A e fondoschiena, Aida sa sempre come far impazzire il suo numerosissimo pubblico.