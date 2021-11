Dopo essersi ritirato da “Ballando con le stelle”, scatenando non poche polemiche, per Al Bano arriva una proposta allettante da parte di Mediaset. Ecco dove il pubblico lo rivedrà

Si è conclusa -in modo definitivo o meno, ancora non è dato saperlo- la sua partecipazione a Ballando con le stelle dopo appena tre puntate, e non a causa di un’eliminazione. Albano Carrisi ha annunciato in diretta di aver deciso di ritirarsi dalla gara per permettere alla sua insegnante, Oxana Lebedew, di guarire da un infortunio al piede che l’ha colpita. Sebbene il pubblico non abbia creduto inizialmente alle sue ragioni, ipotizzando invece il suo coinvolgimento in altri progetti lavorativi, Milly Carlucci ha confermato la versione dei fatti. In attesa di scoprire se e quando il pubblico di Rai 1 lo rivedrà sul palco, è stato comunicato il suo coinvolgimento in un programma Mediaset.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo e la verità su Gigi D’Alessio: “Scoperto sui giornali”

Al Bano, il Capodanno di Canale 5 sarà suo: l’annuncio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Come già annunciato in precedenza Mediaset, dopo l’esperimento mal riuscito della puntata evento del Grande Fratello Vip dello scorso anno, per il 2021 riprenderà la tradizione con il consueto Capodanno in musica.

Il 31 dicembre Canale 5 tornerà a trasmettere in diretta dalla piazza di Bari, intrattenendo il pubblico con musica dal vivo per accompagnarlo alla scoccare della mezzanotte. In questo modo tenterà di sconfiggere la dura concorrenza battendosi ad armi pari. Su Rai 1 sarà ancora una volta Amadeus con “L’anno che verrà” a far compagnia ai telespettatori che decideranno di trascorre il Capodanno nelle proprie case.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Laura Chiatti divide il web, la FOTO non piace a tutti e piovono critiche

Stando alle notizie riportate da TvBlog sarà nuovamente Federica Panicucci a condurre la serata su Canale 5, dopo averlo fatto per le tre edizioni precedenti. A sorpresa è stato però annunciato che la presentatrice non sarà sola. Ad affiancarla ci sarà infatti proprio Albano Carrisi.

Una scelta che porterà inevitabilmente una grossa fetta di pubblico, quella più fedele al cantante di Cellino San Marco, a decidere di passare l’ultimo dell’anno sintonizzata su Canale 5.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tommaso Zorzi, la verità dietro l’allontanamento da Mediaset: “Non mi consentivano di farlo”

Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco, tra personaggi dello spettacolo e artisti musicali. Sebbene ricoprirà il ruolo di co conduttore senza dubbio anche Al Bano avrà modo di esibirsi con i suoi classici, per la gioia dei suoi fan.