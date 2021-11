La showgirl Alba Parietti ha condiviso uno scatto su Instagram in cui fa qualcosa di assurdo, poi condivide un messaggio emozionante

Alba Parietti è una delle showgirl storiche della televisione degli anni 80′-90′. Per anni ha ottenuto notorietà da parte degli italiani grazie alla sua bellezza, simpatia e intelligenza. Oggi Alba continua ad essere un pilastro della televisione italiana. L’ultima esperienza risale a qualche settimana fa quando ha partecipato al programma su Rai 1 condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show”. Questa mattina la Parietti ha condiviso una foto nella quale compie un atto insolito verso un amico, a seguire poi condivide un messaggio emozionante.

Alba Parietti senza contegno fa un atto inaspettato e lo condivide su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

La bella showgirl ha condiviso una foto su Instagram nella quale si vede mentre picchia con un cuscino un suo amico. La Parietti giustifica l’atto sostenendo che era un gioco e che lo fa sono con chi ama davvero.

Rivelazione preoccupante ma anche divertente. Nella didascalia la Parietti ha scritto poi un tenero messaggio ad un altro suo caro amico che le ha dedicato una lettera davvero meravigliosa ed emozionante.

Accanto allo scatto è possibile leggere “Segue lettera meravigliosa che riporto in parte del mio amico giornalista fratello adorato Valerio Palmieri”. Il giornalista ha scritto parole stupende alla Parietti.

Leggiamone un estratto: “E tu c’eri perché poco alla volta sei diventata una di famiglia, con quel passo lieve che sai avere nei sentimenti quando ti viene dato lo spazio di danzare nelle vite degli altri. Stamattina ti ho scritto che sei stata un bel regalo per noi, che sei una che lascia il segno ma solo se vieni capita. Aggiungerei che invece quando non vieni capita diventi come lo scrittore incompreso del libro di Manuel Vazquez Montalban che lancia messaggi d’amore sotto forma di lettere minatorie. Ma sempre con il coraggio di firmarle”.

La lettera continua per altri due paragrafi, dove il giornalista elogia la showgirl con parole davvero splendide, descrivendo la bella persona che è Alba con le sue fragilità ma con la determinazione e la grinta che l’hanno portata in alto nella vita. La Parietti commenta la lettera ringraziando l’amico per averla capita come nessun altro aveva mai fatto prima.