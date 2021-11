Anna Tatangelo e la bellezza, a “All Together Now” arriva la verità della cantante dopo tanti anni di battute su di lei

Anna Tatangelo è tornata più bella e sensuale che mai in tv. Lady Tata è ancora una volta una dei giudici di “All Together Now” affianco a Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax.

Di certo il suo sex -appeal non passa inosservato ma i suoi commenti alle esibizioni ed i consigli dati ai concorrenti non sono da meno. La cantante di Sora è giovane sì, ma alle spalle ha già una lunga carriera, iniziata sul palco del Festival di Sanremo quando non era ancora maggiorenne.

E proprio nel corso dell’ultima puntata del talent musicale con il muro di Canale 5, ha voluto dire la sua sulla questione bellezza nel mondo dello spettacolo, lei che più di chiunque altro ha sempre dovuto dimostrare il suo valore artistico oltre l’aspetto fisico.

Anna Tatangelo e l’ammissione inaspettata: “Chi è bello deve..”

Si è tolta qualche sassolino dalla scarpa Anna Tatangelo a “All Together Now”. Il piglio per aprire l’argomento nella puntata di domenica scorsa gliel’ha dato uno dei concorrenti, Michelangelo Falcone che fin da subito è stato descritto come il bello della gara.

Per i giudici ha le carte per conquistare il pubblico, soprattutto femminile, e non solo con la voce. Di grande fascino, Michelangelo ha accettato i complimenti ma ha anche voluto dimostrare il suo talento cantando “In un giorno qualunque” di Marco Mengoni.

“Devo lasciare perdere tutte le battute che ho fatto sulla bellezza […] questa canzone l’hai fatta tua, ti porto a 90” ha aggiunto J-Ax. E Anna Tatangelo ha preso la palla al balzo per complimentarsi con il giovane ma anche per fare una precisazione. Uno sfogo che sente suo, lei che più di tutti si è sempre dovuta confrontare e scontrare prima con la sua bellezza che con la sua bravura.

“Sei un artista pronto, ogni tanto si dice che la bellezza sia un valore aggiunto, in quel momento devi dimostrare di più, io ne so qualcosa – ha tuonato l’ex di Gigi D’Alessio – A volte c’è qualcuno che ti fa una battuta sull’aspetto fisico ed è lì che devi dimostrare di più. Al di là della figaggine sei stato bravo, hai delle armoniche bellissime, devi stare attento a non spingere troppo”.

Infine la chiusa e lo sfogo: “Delle volte si parla di body positive però c’è anche tanta discriminazione sulle persone belle, perché magari c’hanno le tet*e rifatte…c’è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire”.