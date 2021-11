Annalisa lascia tutti di stucco. Nelle Instagram Stories lancia un video inedito: così bollente non l’avevamo mai vista

Non si ferma un attimo Annalisa che, come una trottola, non solo va su e giù per l’Italia con i suoi concerti, ma con le sue vibrazioni ed i suoi suoni si spinge sempre oltre. Dopo un’estate caldissima, ha imfiammato l’autunno con il nuovo singolo Eva+Eva, cantato insieme a Rose Villain.

Ma le novità non finiscono qui. La cantante, infatti, è arrivata al fianco di David Guetta nella sua nuova canzone Family che la vede in rappresentanza dell’Italia. “Appena mi è arrivato il provino del brano in inglese, mi sono messa subito a lavorare all’adattamento italiano – ha detto la cantante a Vanity Fair – l’ho scritto in appena un’ora”. Annalisa è entusiasta per un lavoro a cui ha messo cuore ed anima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Elena Morali, la posizione non aiuta, il décolleté esplode dal top strettissimo. Fan agitati: “Sono perfette” – FOTO

Annalisa super sexy, mai vista così: scollatura atomica

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Non so chi scegliere” Eleonora Incardona, lo spot è bollente: lei e Chiara Ferragni mostrano i reggiseni, che coppia – FOTO

Annalisa osa, fa cadere qualche filtro e lascia tutti di stucco su Instagram. La cantante, ex allieva di “Amici di Maria de Filippi”, questa volta ha voluto esagerare e ha tirato fuori dal cassetto un video che ha letteralmente infiammato il web.

Di sottofondo il suo ultimo singolo, Eva+Eva, cantato insieme a Rose Villain, e delle immagini super sexy che nessuno forse si aspettava. “Ritrovamenti di oggi” scrive a corredo del video la rossa più sensuale della musica italiana ed in un attimo i suoi follower si ritrovano incollati allo schermo.

Annalisa indossa un mini abito verde smeraldo, cortissimo, con stivali rossi che arrivano oltre il ginocchio ma gli occhi cadono sulla scollatura mai vista, così accentuata, profonda che nasconde appena le sue grazie. Evidente il tatuaggio a forma di conchiglia che c’è tra i seni. Un’apertura davvero al limite che la renda veramente molto sexy.

La cantante stuzzica tutti, ma non va oltre i limiti della decenza e non lascia intravedere nulla. L’apertura è così estrema che i sogni proibiti partono in un attimo.