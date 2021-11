“Ballando con le stelle”. Una piccola discussione è nata nel corso dell’ultima puntata del longevo talent show di Rai Uno. Protagoniste Selvaggia Lucarelli e Sabrina Salerno

La sesta puntata della sedicema edizione di “Ballando con le Stelle”, talent show di danza dedicato ai personaggi celebri e condotto dalla frizzante Milly Carlucci, si è tinta di sfumature peperine dovute a un bel dibattito tra un membro della giuria e una concorrente in gara.

Da un lato abbiamo visto la pungente e diretta giornalista Selvaggia Lucarelli, dall’altro la cantante e icona sexy degli anni ’80 Sabrina Salerno. Quest’ultima sta affrontando la competizione in tandem con il maestro Samuel Peron; si è vista opporre precedentemente una critica dalla Lucarelli che l’ha “accusata” di fare troppo leva sul personaggio che si è costruita nel tempo e l’ha invitata a prescindere dalla sua fisicità prorompente.

“Ballando con le Stelle”. Il dibattito tra Selvaggia Lucarelli e Sabrina Salerno ha un finale a sorpresa

“Non ho visto la Sabrina Salerno del Festivalbar e per una volta mi ha fatto dimenticare da dove arriva” – ha detto Selvaggia Lucarelli al termine dell’esibizione della showgirl ligure a “Ballando con le Stelle”, tuttavia non si è fermata qui. “Ma c’è sempre qualcosa che non va. Io mi sto convincendo del fatto che tu non sia una bomba sexy. Tu lo sei esteticamente ma dentro sei lontanissimo dall’esserlo. Mi sembra che tu abbia messo in piedi una recita che negli anni 80′, dove tutto era finto, funzionava benissimo. Ma non oggi”.

La giornalista e giurata del programma sembra voler spronare la concorrente a far emergere un lato inedito di sè. Sorprendentemene e al contrario di quanto si potesse pensare, Sabrina Salerno ha accolto le sue parole, vedendoci un’opportunità e non un modo di snaturare la sua immagine.

Ha comunque replicato così: “Ma scusa cosa dovrei fare? Presentarmi con un burqua? Ho una bella fisicità a 53 anni e me lo posso permettere. Posso andare oltre? È vero, ti ringrazio. Tu Selvaggia sei fonte di ispirazione, mi stimoli. Non mi sono offesa“.

Ne è nato un caso sui social network che prospettava liti furibonde e lacrime dietro le quinte. Niente di più falso. A confermarlo è una delle dirette interessate che ha fatto dovute precisazioni sul suo canale Instagram.

Si tratta di Sabrina Salerno che ha detto: “Mi dispiace vedere certi titoli perché non siamo galline che si azzuffano. Io e Selvaggia abbiano avuto un dialogo sereno, lei ha espresso un punto di vista che condivo pure anche se molti non l’hanno capito”.