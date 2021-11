Fermi tutti è tornata in una mise en place “da infarto” l’irresistibile Ludovica Pagani, il completo intimo promette non poche “scintille”.

Conduttrice, speaker e giornalista, la bellissima nata sotto il segno del Cancro, Ludovica Pagani, vanta ad oggi anche un soddisfacente riscontro sui social, affermandosi dunque, con i suoi quasi 3 milioni di follower, come originale influencer di grande successo. Giovanissima, classe 1995 ed originaria di Bergamo, Ludovica è un importante punto di riferimento soprattutto per gli appassionati di calcio.

Molto attiva al momento con la trasmissione dedicata al campionato italiano di “Quei bravi pronostici“, in onda a partire dal mese di ottobre tutti i venerdì su Sport Italia TV, la conduttrice oltre ad essere una delle più amate voci radiofoniche, partecipando dal 2019 alla trasmissione “Versus” su RDS, pare sia fortunatamente reduce di un percorso accademico davvero poliedrico e di un interesse per il mondo della moda che, soprattutto in rete, continua ancora oggi a dare i suoi frutti.

“Beato El Shaarawy, sei da infarto” Ludovica Pagani in intimo zebrato fa scintille – FOTO

