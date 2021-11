“In che mondo pensate che io viva?” Benedetta Parodi sbotta sui social: qualcuno l’ha fatta veramente arrabbiare – VIDEO

Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice televisiva, esperta del settore “food”, ha iniziato la giornata togliendosi un sassolino dalla scarpa. Si coccola con una golosa consolazione

La giornalista e conduttrice televisiva Benedetta Parodi trasmette un’immagine di sè sempre accogliente e genuina. Il pubblico è spesso metaforicamente invitato tra le mura della sua cucina alla scoperta di nuove ricette e trucchetti da adoperare ai fornelli.

Questa mattina si è alzata con il piede sbagliato, qualcuno l’ha fatta davvero arrabbiare ma non perde occasione per mettere in chiaro determinate circostanze che riguardano la sua sfera personale. Seguita da un vasto numero di utenti su Instagram (ha superato ampiamente 1 milione di follower), è normale che incappi nei classici leoni da tastiera che commentano con osservazioni non sempre gradite. Scopriamo di cosa è stata accusata.

Benedetta Parodi in versione inedita su Instagram: “Non sono mica Lady Gaga”

Oggetto della precisazione di Benedetta Parodi riguarda una condivisione pubblica d’immagini relativa al giorno precedente, in cui la giornalista si mostrava intenta in una situazione nella quale molte persone si riconosceranno: la tinta ai capelli fatta a casa, da sola.

A quanto pare, parecchi utenti non hanno creduto che potesse essere una circostanza reale poiché, in quanto personaggio di spettacolo, la conduttrice (secondo il loro parere) ha sicuramente a disposizione una schiera di hair stylist ed esperti del settore beauty.

“C’è stato un putiferio. Io non sono mica Lady Gaga. Certo, ho un parrucchiere di fiducia dove vado a farmi il colore ma quando non ho tempo (e capita spessissimo perché siamo sempre indaffarati) me lo faccio a casa” – ha detto la Parodi. Ha poi proseguito: “Ho imparato a farlo durante la pandemia. É una cosa che mi appartiene, che faccio anch’io come tutti noi comuni mortali”.

Ha poi concluso con ironia: “Insomma, ci tenevo a dirlo perché mi ha fatto specie. In che mondo pensate che io viva? Nell’iperspazio?”.

Non rimane che coccolarsi con una colazione sana e gustosa per scacciare i brutti pensieri. Arriva il suggerimento per rimettere le cose in carreggiata e addolcire la vita con semplicità: pane leggermente tostato, marmellata e panna montata.