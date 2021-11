Benessere a tavola: 5 proprietà miracolose della mela

Golden, Pink Lady, Fuji… la mela è la protagonista delle bancarelle dei supermercati: 5 motivi in più per aggiungerla al carrello.

Una mela al giorno leva il medico di torno? Non si tratta solo di un detto popolare. La celebre frase è tanto conosciuta quanto vera. È ormai un dato di fatto: la mela fa bene alla salute e gli effetti benefici delle sostanze al suo interno sono veri toccasana per il corretto funzionamento dell’organismo. Grazie ai polifenoli contenuti nella polpa e alle proprietà antiossidanti nella buccia; gialla, verde o rossa non importa: oltre che fedele compagna della linea, qualsiasi varietà di mela è valida alleata del nostro benessere quotidiano. Dunque, perché privarcene? Riempiamo i nostri carrelli di mele: ecco 5 miracolose proprietà del frutto più variegato e colorato del mondo.

Benessere a tavola, la mela: 5 miracolose proprietà

aiuta la digestione: ricca fonte di fibre, la mela riduce la stitichezza e stimola il corretto funzionamento dell’apparato digerente. Per una maggiore efficacia, gli esperti consigliano di assaporare il frutto mangiandolo crudo con tutta la buccia, nota per essere un antiossidante naturale.

