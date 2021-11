Cade da un’impalcatura mentre lavora: operaio perde la vita

Un operaio di 41 anni è morto in ospedale a Roma, dove era stato trasportato dopo una caduta da un’impalcatura mentre installava la copertura di un campo di padel.

Ancora vittime sul lavoro in Italia. L’ultima tragedia si è consumata ieri mattina a Roma, dove un operaio di 41 anni è deceduto mentre era impegnato in alcuni lavori per l’installazione di una copertura su un campo di padel. Il 41enne sarebbe precipitato, per cause ancora da accertare, da un‘impalcatura sulla quale si trovava. Giunti sul posto, dopo la segnalazione dei colleghi, i sanitari hanno trasportato l’operaio in ospedale, dove è deceduto qualche ora dopo. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.

Non ce l’ha fatta l’operaio di 41 anni ricoverato in ospedale a Roma in seguito ad un tragico incidente sul lavoro.

Il 41enne, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, stava lavorando all’installazione di una copertura in un campo da padel all’interno di un circolo sportivo di via Cantelmo, in zona Gianicolense. Mentre era su un’impalcatura, la vittima ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto finendo al suolo dopo un volo di circa tre metri. I presenti hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto è arrivata tempestivamente l’equipe medica del 118 che ha prestato le prime cure al 41enne e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove è arrivato in condizioni disperate. I medici, che hanno disposto il ricovero in rianimazione, hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, sottoponendolo anche ad un delicato intervento chirurgico per ridurre l’ematoma. Purtroppo, però, ogni tentativo non ha avuto successo: il cuore dell’operaio ha smesso di battere nel pomeriggio per via delle gravissime lesioni riportate nell’incidente.

Presso il circolo sportivo sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo ed i colleghi della stazione di Bravetta che si sono occupati degli accertamenti per chiarire la dinamica della caduta.