Chiara Nasti ha pubblicato un post che contiene due fotografie pazzesche: senza pantaloni e tutta scoperta, che visuale!

Instagram è un posto meraviglioso: tantissime modelle, showgirl ed influencer lanciano tendenze, pubblicano contenuti da infarto e fotografie spesso e volentieri che oltrepassano il limite. Chiara Nasti è una delle donne più seguite in Italia: il suo profilo vanta ben 1,9 milioni di followers.

La nativa di Napoli, con il suo corpo esagerato e con le sue curve sinuose, riesce sempre a catturare l’interesse del web. Questa sera, la 23enne ha postato in rete un paio di fotografie devastanti in cui indossa un outfit intrigante e non ha i pantaloni. Come se non bastasse, la classe 1998 ha anche riportato un messaggio incredibile in didascalia.

Chiara Nasti, niente pantaloni: la visuale dal basso è da bollino rosso

Chiara, poco fa, ha messo in rete un post pazzesco in cui ci sono ben due fotografie stratosferiche. “Una regina non spera o desidera. Lei decide“, ha scritto la napoletana in didascalia. Il carattere e la vanità sono caratteristiche che non sono mai mancate alla bella influencer.

La Nasti indossa una felpa molto particolare di colore celeste: nonostante non sia scollata, il suo lato A prosperoso non passa comunque inosservato. Il problema principale è che la nativa di Napoli non ha nessun tipo di pantaloni ed è totalmente scoperta. Il post ha già raccolto 54mila likes. “Beato il fotografo”, ha scritto un seguace che vorrebbe stare al posto di chi ha scattato le immagini.

