Claudia Ruggeri non smette di incantare la sua platea di fans e ha pubblicato anche oggi uno scatto meraviglioso: anche in questa versione fa impazzire!

Claudia Ruggeri, showgirl di punta in casa Mediaset con il suo ruolo di ‘Miss’ nell’amatissimo ‘Avanti un altro’, è seguitissima e apprezzatissima anche sui social network. La nativa di Roma, con scatti infuocati e con le forme spesso e volentieri più scoperte che coperte, fa bloccare con facilità Instagram. Qualche settimana fa, la cognata di Paolo Bonolis ha anche svelato che a breve ripartirà il game show di Canale 5.

La Ruggeri ha abituato fin troppo bene il suo pubblico, tra fotografie in bikini ed immagini roventi in cui indossa soltanto completini da infarto. Questa sera, tuttavia, la 38enne ha condiviso uno scatto diverso rispetto al solito. Nonostante ciò, la sua platea di ammiratori è rimasta comunque estasiata.

Claudia Ruggeri, il look che non ti aspetti: incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Complimenti alla mamma”, Cecilia sfida Belen. A gambe aperte lo spettacolo è a luci rosse – FOTO

Claudia, questa sera, ha pubblicato uno scatto diverso rispetto al solito. La showgirl è totalmente coperta: la super felpa non lascia intravedere nemmeno uno spiraglio delle sue parti bollenti. Nonostante ciò, il pubblico da casa ha diversi motivi per sorridere. La classe 1983 regala un primo piano travolgente, con i suoi occhi da cerbiatta che pietrificano i fans e i seguaci. “Casa”, ha scritto in lingua inglese in didascalia la romana.

Le sue labbra spettacolari sono semplicemente irresistibili: l’effetto lucido le mette maggiormente in risalto. I complimenti per lei non mancano. “Meravigliosa che sei Claudia”, “Bellissimi occhi”, “Sei bona in tutte le foto su Instagram”, “Guardarti è sempre un piacere”, si legge.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Anna Tatangelo, l’outfit fa impazzire i fan: sopra è coperta, ma sotto… – FOTO